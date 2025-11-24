【モデルプレス＝2025/11/24】歌手の相川七瀬が11月20日、自身のInstagramを更新。息子でプロドラマーのRIO（りお）との2ショットを披露した。【写真】50歳美人歌手「イケメンでスタイル良すぎ」次男とのリンクコーデ◆相川七瀬、イケメン息子と2ショット公開相川は「いつもお世話になっているGAPのプレスルームに、次男とお邪魔してきました」とコメントし、GAPの赤いキャップに柔らかい生地の白いスウェット姿の相川と、同じくGA