タレントの渡辺美奈代が２４日までにＳＮＳを更新。家族ショットを披露して話題になっている。自身のインスタグラムに「家族みんなで出席させて頂きました！」とつづった。「＃結婚式＃家族＃黒留袖＃参列＃渡辺美奈代」のハッシュタグを付け、家族４人で黒のフォーマルな服装を身にまとった姿を投稿した。この投稿に「仲睦まじいご家族揃って素敵な写真ですね」「美奈代さん…お母さんと言うよりお姉さんと言って