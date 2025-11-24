鹿島ユースが、高校サッカー最高峰リーグ「プレミアリーグＥＡＳＴ（東地区）」で優勝し、同リーグＷＥＳＴ（西地区）とのプレミアリーグ・ファイナルへの出場権を獲得した。２２日の試合で川崎Ｕ―１８に３―２で勝利し、勝ち点を４４に伸ばした中、２３日と２４日の他チームの結果により、３試合を残して首位が確定した。現行の大会制度となった２０１１年移行、７年ぶり３回目のＥＡＳＴ制覇となった。鹿島ユースは今季、