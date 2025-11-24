BEST HOME CUP KSBウィメンズバレーボール大会岡山市総合文化体育館 生涯スポーツとしてバレーボールを楽しむ女性たちの大会「BEST HOME CUP KSBウィメンズバレーボール大会」が24日、岡山市で開かれました。 住宅のリフォームや外装などを手掛ける岡山市のベストホームが特別協賛する大会で、今回が41回目です。 コロナ禍明けの2022年以降で最多の約600