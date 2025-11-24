【新華社西寧11月24日】中国青海省西寧市湟中（こうちゅう）区の群加国家森林公園でこのほど、雪が降って濃い緑の山々や樹木が一面の雪に覆われて、水墨画のような趣のある風景が広がった。（記者/馬怡睿、央秀達珍、李寧）