品川庄司の庄司智春が２２日、フジテレビ系「ミキティダイニング」で、妻の藤本美貴の爆笑寝言を暴露した。この日は大沢あかね、森泉、高田紗千子の、ミキティのママ友が集合し、ミキティ夫妻と夫婦のあるあるをトーク。大沢は夫の劇団ひとりのいびきで眠れないなどの愚痴をこぼすと、庄司が「寝てるときにうるさいのはミキティ」と切り出した。庄司はミキティが「寝言がめちゃめちゃ（言う）、急にしゃべる」といい「『これ