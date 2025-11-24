「南武特別・２勝クラス」（２４日、東京）３連勝を狙った名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡３歳、父エピファネイア、美浦・国枝）は、惜しくも２着に敗れた。道中は中団で脚をため、直線はインからしぶとく伸びたものの、５番人気バレンタインガールとの激しい競り合いの末、頭差及ばなかった。ルメールは「精いっぱい走ってくれた。良くなってきたけど、エンジンがかかるのに時間がかかりますね。内（の進路）だっ