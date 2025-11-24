ビアードパパ史上、最も可愛いシュークリーム｢プリキュアシュー｣が12月限定・数量限定で販売になります。このシュークリームは、｢キミとアイドルプリキュア♪｣とのコラボ新商品なんです。｢キラキラ!紙製コースター｣もついています。ハートやピンク色など、かわいいポイント満載のシュークリームを一足早く取材してきたので紹介します。 ビアードパパ史