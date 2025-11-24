2026年4月から、私立高校への支援上限額が引き上げられ、実質的な「私立高校授業料の無償化」が進む見込みです。学習塾『明光義塾』を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（東京都新宿区）が実施した調査によると、約9割の保護者が「授業料以外の費用」に負担を感じており、私立高校無償化でも家計負担は依然として重くのしかかっていることがわかりました。【グラフ】私立高校にかかる費用の中で「不安を感じる項目」を