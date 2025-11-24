¡Ö³§¤è¤¯¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×2000Ç¯Á°¸å¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤¿½÷À­²Î¼ê¤¬23Æü¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î?¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢°ÜÆ°¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤Û¤Ã¤·¡¼·à¾ì¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£¡Ö³§¤µ¤¡¡¼¤è¤¯¤ï¤¿¤·¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤ËÊ¡²¬Ãå¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£