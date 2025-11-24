山形県内では連日クマの目撃が止まりません。 【写真を見る】行方をくらませたり姿を現したり...米沢市で２頭のクマが緊急銃猟により駆除21日～23日にかけて（山形） 県によりますと、今年１１月１日～１６日までのクマの目撃件数は２６８件。去年１１月「１か月間」の目撃数がわずか２件で、数字の上では１３０倍以上になっています。 また、今月１６日現在の今年のクマの目撃件数は２３８６件に上ることがわか