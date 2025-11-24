＜CMEグループ・ツアー選手権最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞世界ランキング1位はやっぱり強かった。ジーノ・ティティクル（タイ）が「67」「63」「64」「68」で4日間を回り、“超独走”のトータル26アンダーで連覇を達成。これでCMEチャンピオンこと“年間女王”、プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）、平均ストローク1位のベアトロフィーを戴冠し、タイトル総ナメの一年にした。【