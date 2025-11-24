女王争い、シード争いも終わり、国内女子ツアーはあす25日から28日まで4日間の日程で、来季の出場権をかけたQTファーストステージが3会場で行われる。ここで上位になった選手は12月2日から5日にかけ宍戸ヒルズカントリークラブ (茨城県)で行われるQTファイナルステージに進む。24日には、その出場選手が発表された。【写真】トップ合格は高校3年生今年のプロテスト合格者、顔と名前は覚えましたか？こだまゴルフクラブ (埼玉県)