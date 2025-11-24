¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶áÆ£¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Î¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Ø¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ìó61Ëü¸Ä¤Î¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Çºî¤é¤ì¤¿µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼Á°¤Ç¤Î¡È½©¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÍ·¤ó¤Ç»Ò¶¡Ã£¤Ï¤¢¤Ã