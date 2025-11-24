２４日午後０時半頃、東京都足立区梅島の国道４号で、「乗用車と歩行者の事故があった」と１１９番があった。東京消防庁によると、歩行者ら１３人が負傷し、このうち２０歳代女性と８０歳代男性が心肺停止の状態という。捜査関係者によると、車を運転していた人物はその場から逃走したが、その後、身柄を確保された。警視庁が道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で捜査している。現場は東武鉄道西新井駅から東に約１キロのビルや