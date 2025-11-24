24日の東京9R南武特別（芝2400メートル）で1番人気に支持された母アーモンドアイの超良血馬アロンズロッド（牡3＝国枝）は、ゴール前の競り合いで頭差敗れて2着。未勝利戦からの3連勝はならなかった。 騎乗したルメールは「精いっぱい。良くなってきたけど、エンジンの掛かりに少し時間がかかるね。今日は内側だったので、外から早めに動いていければスイッチが入りそう」とレースぶりを分析した。勝ったのは5番人気のバレンタイ