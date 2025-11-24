引き分けに終わったエルチェ戦後、厳しい表情でピッチを後にするレアル・マドリードのキリアン・エムバペ＝23日、エルチェ（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（17〜23日）で、スペインは首位レアル・マドリードがエルチェと2―2で引き分け、勝ち点32とした。2位バルセロナはビルバオに4―0で快勝し、1差に迫った。イングランドは1位のアーセナルがトットナムを4―1で下して勝ち点を29に伸ばした。チェルシー