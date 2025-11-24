沖縄県は、大宜味村内の導水管が破裂し漏水した影響で、本島内の17市町村で断水が発生する恐れがあると発表しました。【映像】復旧工事の様子県は、今回の原因について老朽化だとみています。沖縄県企業局によりますと、24日午前3時頃、大宜味村で水源から水を浄水場に送る導水管の破裂が確認され、本島内の17市町村で断水が発生する恐れがあるということです。断水は24日午後以降から発生する恐れがあるということですが