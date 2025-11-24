リーグ連覇、５年ぶりの日本一を果たしたソフトバンクは２４日、福岡市内で優勝祝賀パレードを行い、沿道に集まった２９万人（主催者発表）のファンと喜びを分かち合った。昨年のパレードにも２８万人の観衆が集まったが、小久保監督は「来年こそは日本一という声だった」と当時を回想。だが、今年は見事に完全制覇を達成し「今年は全て『おめでとう』『ありがとう』という声をいただいた。あれだけのファンの方々に集まっても