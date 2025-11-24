ソフトバンクの優勝祝賀パレードが２４日に福岡市内で開催され、球団発表で約２９万人が沿道に詰めかけた。今季はリーグ優勝と日本一の「完全制覇」を成し遂げたホークス。昨年の２８万人を上回る人出の中、喜びを分かち合った。体調不良のため欠席となった中村晃外野手（３６）はパレードの出発に合わせるように、自身のインスタグラムをアップ。「ファンの皆様、本日は体調不良の為欠席となりました。私も非常に楽しみにして