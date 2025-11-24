まさかの試練だ。大相撲九州場所で初優勝を果たし、大関昇進を確実にした関脇安青錦（２１＝安治川）が２４日、福岡・久留米市の部屋宿舎で会見した。安青錦は「優勝したいという気持ちはあったけど、優勝できるとは思っていなかった。すごくうれしかったです」と改めて喜びをかみしめた。一方で、２６日に正式に決まる大関の地位については「優勝したという実感はやっとわいてきたけど、大関になれると全く考えていない。そん