【新華社北京11月24日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席の「胡耀邦（こ・ようほう）同志生誕110周年記念座談会における演説」が単行本として人民出版社から刊行され、24日に全国の新華書店で発売された。