健康診断で5cmのがんが見つかり、乳がんを告知された加藤さん。以前から違和感はあったものの、仕事の忙しさから受診を先延ばしにしたことを後悔したそうです。最初の病院で検査や治療待ちに不安を募らせましたが、転院後は迅速な対応と丁寧な説明に納得し、全摘同時再建手術を選択。術前検査から手術まで驚異的なスピードで臨みました。再発・転移の恐怖と闘いながら、舞台に立つ娘を見るために治療を頑張った加藤さんの軌