女優の夏菜(36)が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。月曜レギュラーとして出演する日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）で再会を果たした俳優・風間俊介（42）とのツーショットを公開した。「久しぶりの純と愛でした」とつづった夏菜。風間とダブルピースの2ショットを公開した。2人は12年放送のNHK連続テレビ小説「純と愛」でダブル主演を務めた。風間も自身のX（旧ツイッター）を