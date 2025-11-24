Medical DOC監修医が不整脈を発症しやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「不整脈で突然死する前兆症状」はご存知ですか？予防法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：丸山 潤（医師）群馬大学医学部卒業。群馬県内の高度救命救急センター救急科及び集中治療科に2022年まで所属。2022年より千葉県の総合病院にて救急総合診療科および小