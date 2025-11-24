歌手郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲストで生出演。コンサート会場で客席からルイヴィトンのバッグが投げ込まれたことがあると明かした。番組企画「郷ひろみ都市伝説！ホントなのはどれ？」が行われて、7つのエピソードから5つのホントを探すルール。出演者のトップバッターのMCハライチ岩井勇気が「北海道のコンサートでシャケが投げ込まれる」を選んだが、郷の判定は「×」。MCハラ