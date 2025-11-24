今井印刷（鳥取県米子市）は、同社の鉄道シリーズ第13弾となる『木次線写真集2 [承継]』の予約受付を開始しました。発売日は12月12日（金）を予定しています。1970年代から現代まで、木次線の「承継」をたどる本書は島根県の宍道駅〜広島県の備後落合駅を結ぶ「JR木次線」をテーマにした写真集の第2弾です。地元の鉄道カメラマン8名が撮影を担当し、1970年代から2020年代の現在に至るまで、沿線で捉えた全91点の写真を収録していま