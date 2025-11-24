住居侵入や窃盗未遂の疑いで、新潟市北区に住む職業不詳の男（42）が24日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は8月19日午後7時頃から8月30日午後9時14分頃までの間、新潟市北区下土地亀の住宅に侵入し、耐火金庫など物色しましたが、金品を盗むことなく逃走した疑いです。被害者から「室内の耐火金庫がこわされている」と110番通報があり警察が捜査していました。調べに対し男は黙秘しているということです。男と被害者