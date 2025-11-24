デトロイト・ピストンズは、11月23日（現地時間22日、日付は以下同）のミルウォーキー・バックス戦を129－116で制し、14勝2敗でイースタン・カンファレンス首位を堅持した。 この日はケイド・カニングハムがいずれもゲームハイとなる29得点8リバウンド10アシストと殊勲の活躍。さらにジェイレン・デューレンが19得点6リバウンド5アシスト、右足首捻挫から10試合ぶりに出場したトバイア