フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾BLドラマ『独占後継者〜エクスクルーシブ・ラブ』を12月1日0時から独占見放題配信する。『独占後継者〜エクスクルーシブ・ラブ』このドラマは、葬儀に関する仕事をテーマにした異色のBL作品。葬儀会社の後継者でありながら、怖いものが大の苦手な王湛(ワン・ジャン)が、教育係の冷血な納棺師・唐篤知(タン・ドゥージー)から猛特訓を受ける中で、恋の戸惑いや仕事に対する葛藤といった