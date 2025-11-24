胃や大腸、肺の検診はがんの早期発見に欠かせないものです。しかし、何度も病院に通って検査を受ける手間は極力省きたいもの。はたして、全ての検査を一度で済ませてもいいのでしょうか？ 「千葉柏駅前胃と大腸肛門の内視鏡・日帰り手術クリニック 健診プラザ」の鈴木先生に教えてもらいました。 監修医師：鈴木 隆二（千葉柏駅前胃と大腸肛門の内視鏡・日帰り手術クリニック 健診プラザ） 聖マリアンナ医科大学卒業。その後