EPEIOS JAPANは、Amazon.co.jpで11月24日0時〜12月1日23時59分に開催されているビッグセール「Amazon ブラックフライデー」においてベストセラー製品や秋冬シーズンアイテムなどを中心に30製品以上を、最大約40％オフの特別価格で販売している。●注目のセールアイテムをピックアップAmazon ブラックフライデーの主な対象製品は以下の通り。・OKare！ET003（実勢価格5980円のところ最大33％オフの3980円）・ドリップケトル（実