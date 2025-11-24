田中碧が所属するリーズは、現地11月23日に開催されたプレミアリーグの第12節で、アストン・ビラとホームで対戦。１−２で敗れた。この試合でベンチスタートとなった田中は、アントン・シュタッハの故障により、23分から緊急出場。攻守に奮闘を見せていたにもかかわらず、71分にまさかの途中交代となった。人間性も評価されている日本代表MFは、しかし交代を告げられると、さすがに憮然とした表情を見せ、ダニエル・ファルケ