2025年11月23日、シンガポールメディア・聯合早報は、高市早苗首相の発言に端を発する日中関係の悪化により、「日米韓協力と対中関係改善の両立」を掲げる韓国・李在明（イ・ジェミョン）政権がジレンマに陥っていると報じた。記事は、日中間の摩擦が一時的に韓国に観光分野での「反射利益」をもたらす可能性があるとし、中国の旅行プラットフォームのデータとして、18日の中国発日本行き航空便搭乗率が前の週に比べて12．3％、乗