【その他の画像・動画等を元記事で観る】 草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）＆香取慎吾がダブルMCを務める大食い力士達のフードバトル番組『大相撲フードバトル～２０２５冬の陣～』が、11月28日20時より放送されることが決定。二人が番組について語るインタビューが到着した。 ■史上初のウクライナ人力士優勝をなし遂げた安青錦も参戦！ 2024年夏に草なぎ剛がチェアマン（MC）を務