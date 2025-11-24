阪神は24日、チーム内で社会貢献活動やファンサービスに取り組んだ選手をたたえる若林忠志賞に佐藤輝明内野手（26）を選んだと発表した。2023年から小児がんの支援団体へ公式戦1本塁打につき10万円の寄付活動を行っている。40本塁打で本塁打王に輝いた今年は400万円で、3年間通算で800万円にのぼる。27日の球団納会で表彰される。表彰状と賞金100万円、活動資金100万円が贈られる。佐藤輝が寄付を行っているのは、小児がん患