元Juice＝Juiceで昨年ソロアーティストとしてデビューした稲場愛香（27）が24日、都内で写真集「香愛」（ワニブックス）の発売記念イベントに出席した。2年ぶりの5作目で「過去一の自信作。どのページも捨てられない良い写真集」とアピールした。普段から香水を愛用している稲場が実際に使用している香りをイメージして作った一冊。台湾を舞台に香りをさまざまなシチュエーションや衣装で表現し、初めてのランジェリーにも挑戦