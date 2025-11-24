老舗銭湯「長喜温泉」店長井上美菜さん（３７）名古屋市営地下鉄名城線の黒川駅から北に徒歩１５分、住宅街に囲まれた３階建てビルの２階に「長喜（ながき）温泉」（名古屋市北区長喜町）はある。１９５７年創業。のれんをくぐると、木製のロッカーやげた箱が並び、入浴料金は番台を通して支払う昭和レトロな銭湯の方式を踏襲する。現在も薪（まき）をくべて湯を沸かす昔ながらのスタイル。大人５３０円（サウナはプラス１０