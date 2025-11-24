トレイルブレーザーズ戦でチームメートに指示を出すサンダーのシェイ・ギルジャスアレクサンダー＝23日、オクラホマシティー（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ソルトレークシティー共同】米プロバスケットボールNBAは23日に第5週が終了し、西カンファレンスでは昨季王者のサンダーが9連勝をマークし、17勝1敗で首位を快走する。八村塁のレーカーズとナゲッツが12勝4敗で追う。東カンファレンスでは連勝を12に伸ばした