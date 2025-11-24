2023年12月、奈良県立橿原考古学研究所付属博物館で開かれたコンサート＝奈良県橿原市関西フィルハーモニー管弦楽団で活躍するプロ演奏者のコンサートを楽しみ、考古学にも触れて―。そんな催しが12月17日、奈良県立橿原考古学研究所付属博物館（同県橿原市）である。参加無料で定員70人。往復はがきかインターネットで申し込む。締め切りは12月2日。人気のため今回が9回目。応募多数の際は抽選となる。詳しくは博物館ホームペー