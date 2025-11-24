WEST.の神山智洋が24日、都内で開催された「ネイルオブザイヤー2025授賞式」に出席。受賞を報告したときのメンバーからの反応を明かした。【写真】2年連続受賞を喜ぶ神山智洋ネイルオブザイヤーは、ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝えている各界著名人の中から、今年最も輝いている人に贈られる称号。神山のほか、超特急・タカシ、見取り図・リリー、HANA・MOMOKA、倍賞千恵子、山東昭子が受賞した。神山は今回