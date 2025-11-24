【新華社貴陽11月24日】中国貴州省銅仁市印江トゥチャ族ミャオ族自治県の沙子坡鎮ではこのところ、数万ムー（1ムー＝約667平方メートル）にわたり広がるカエデの天然林が色彩の競演を繰り広げている。空から眺めると、数十キロにわたるカエデ林はまるで鮮やかな絹織物のように山々を覆い、沿線の村に彩りを添えている。（記者/楊焱彬）