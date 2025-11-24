タレントの上沼恵美子（70）が24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現金での物件購入にこだわる理由を明かした。司会の黒柳徹子から「コロナになる前にハワイの別荘を処分なさった」と振られると、上沼は「そうです。コロナは関係ないんですけれども」とうなずいた。どうして処分したのかと聞かれ「それはもう主人が嫌いになったからですね」と上沼。19年所有したというが「それと維持費