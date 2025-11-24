千葉ロッテマリーンズは24日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」のHIKARU（サブリーダー）、HONOKA、RIRI、TAE、AIKA、HONO、RENA、YU−KA、YUWAの9人が、2025シーズンをもって卒業すると発表した。卒業メンバーの最終出演イベントとして、12月20、21日に「M☆Splash！！2025LastRevue」をホテルスプリングス幕張・スプリングスホールで開催する。さらに、同会場で12月21日に開催される「M☆Splash！！＆Mascot