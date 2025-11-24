元Juice=Juiceの稲場愛香さんが、写真集『香愛』発売記念イベントを行いました。台湾を舞台とした今作は、稲場さんが愛する香りをイメージし、様々なシチュエーションや衣装で表現した一冊です。 【写真を見る】【 稲場愛香 】 「過去一の自信作」5冊目写真集「背筋で攻めさせていただきました」5冊目の写真集にして“過去一の自信作になりました”と笑顔を見せた稲場さん。“大人になったなと、自分でも感じることができ