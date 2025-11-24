広島の新井良太打撃コーチが２４日、自身のインスタグラムを更新。「この度、第一子が誕生しました。男の子です」と記し、第１子となる長男の誕生を報告した。新井コーチは「元気に産んでくれた妻に感謝の気持ちと尊敬の気持ちでいっぱいです！これからも変わらず精進して参ります。引き続きよろしくお願い致します」と昨年結婚した妻で元ＲＣＣ（中国放送）アナウンサーで現在はフリーの河村綾奈さんへの思いも記した。