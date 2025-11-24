Travis Japan松田元太（26）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。郷ひろみ（70）がゲストで訪れ、普段から活動を見ていることを伝えられると、励まされて感激で「一生頑張ります」と叫んだ。MCハライチ澤部佑から「郷さんから見るとどうなんですか、今の若手は？アイドルとか…ミュージシャンとか」と質問されて郷は「僕がずっと一方的に見ているんですけど」と松田に視線を定めながら「学べると