元Juice＝Juiceの稲場愛香（27）が24日、都内で、写真集「香愛」の発売記念取材会を行った。2年ぶり5冊目となる写真集発売となった。これまではハロー！プロジェクトの公式ショップなどでの展開となっており、今作で初めて書店に並ぶという。初めて海外で撮影を行い、台湾でさまざまな表情を収めた。「過去イチの自信作になりました。今まで見たことがなかった自分を見ることもできて、どのページも捨てられない写真集になりました