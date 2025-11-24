中日ドラゴンズの人気キャラクター・ドアラが24日、公式ブログを更新し、突如ブログを終了すると発表。ファンからは驚きの声が寄せられた。なお、XやインスタグラムといったSNSの活動は継続するという。この日、「どうもドアラです。ブログ終わりにします。やりきりました」と発表したドアラ。「ゴールです(笑)」とし「終わりにします。ありがとうございました」と自身がお礼をする写真を添え報告した。他のSNSについては