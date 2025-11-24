歌手の郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ゴルフでのこだわりについて語った。番組では「なぜそんな若い？生態解明SP」として、郷の若さの秘密に迫った。ゴルフ好きで知られる郷は、そのこだわりについて「1年中長袖しか着ない」と告白。「肌が出てない。（日焼け）跡が付くのが嫌」といい、「日焼け止めを塗って、サンバイザーとか帽子を被って、なおかつ日傘を差して